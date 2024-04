Pflanzen wachsen ohne Erde

„Tomatenpapst“ stellt in Gaggenau einzigartige Anbaumethode vor

Rudi Beihofer, bekannt als der „Tomatenpapst“, hat bei einem Vortrag in Gaggenau seine revolutionäre Anbaumethode vorgestellt. Rund 50 Zuhörer erfuhren dabei so einiges über die Vielfalt der Sorten und die Anpassung an den Klimawandel.