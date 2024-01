Trio schlägt in Gaggenau auf 18-Jährigen ein – Angegriffener wehrt sich

Mehrere Personen haben in Gaggenau einen 18-Jährigen angegriffen und geschlagen. Als er sich wehrt, fliehen die Täter. Die Polizei kann sie kurze Zeit später stellen.

Eine gefährliche Körperverletzung in der Gutenbergstraße auf Höhe des dortigen Gymnasiums hat am Dienstagabend die Polizei in Gaggenau beschäftigt.

Wie die Polizei mitteilt, soll gegen 21.45 Uhr ein 18-Jähriger von drei Personen angegriffen und geschlagen worden sein. Auch als der junge Mann am Boden lag, wurde er getreten.

Der Angegriffene wehrt sich

Der Angegriffene wehrte sich offenbar durch das Abfeuern einer Schreckschusswaffe. Die Täter flüchteten. Nach einer Verfolgung gelang es der Polizei, die drei Geflüchteten vorläufig festzunehmen.

Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Verletzt wurde niemand.