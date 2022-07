Umstrittene Teststrecke „ewayBW“ auf der B462 im Murgtal: Vier von fünf Lkws sind kaputt

Wie der Landtagsabgeordnete Christian Jung am Donnerstag in einer Presseinformation mitteilt, waren Anfang Juli nur vier der fünf Lastkraftwagen, die für Testzwecke bei „ewayBW“ im Murgtal eingesetzt werden, funktionsfähig.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) hat gegenüber dem FDP-Landtagsabgeordneten Christian Jung (Landkreis Karlsruhe) einräumen müssen, dass Anfang Juli 2022 vier von fünf der eingesetzten Versuchs-LKW mit Oberleitung auf der umstrittenen LKW-Versuchsstrecke auf der B462 im Murgtal nicht einsatzfähig waren.

„Vor dem Hintergrund auftretender technischer Probleme mussten im Monatsverlauf vier Fahrzeuge außer Betrieb genommen werden, so dass zum Stichtag am 1. Juli 2022 nur ein Versuchsfahrzeug im Einsatz war“, stellte Verkehrsminister Winfried Hermann in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Christian Jung mit, der für die Liberalen den Landkreis Rastatt mitbetreut und verkehrspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion ist.

Der Grünen-Verkehrsminister räumte zudem ein, dass die Versuchsfahrzeuge aufgrund von Störungen in der Fahrzeug- und Anlagentechnik zeitweise auf das Ausfahren des Stromabnehmers verzichteten.

Ursache für technische Probleme wird ermittelt

Es sei bislang nicht geklärt, ob die technischen Probleme in Zusammenhang mit den in den vergangenen Wochen zum Teil hohen Temperaturen in einem Zusammenhang stünden. Die Insolvenz eines Unternehmens im Murgtal habe nach Mitteilung des Ministers auch Auswirkungen auf den Feldversuch „ewayBW“.

„Die Antworten auf meine Kleine Anfrage nach dem Liegenbleiben eines LKWs auf offener Strecke bestärken mich in meiner weiter ablehnenden Haltung gegenüber der umstrittenen und überflüssigen LKW-Oberleitungs-Versuchsstrecke“, sagte Christian Jung, der von Anfang an ein Kritiker des „ewayBW“ ist.

Es sei aber ein großer Erfolg, dass offenbar wegen der technischen Probleme nun der Rückbau des Millionen-Projekts ab Herbst 2024 offen vom Verkehrsminister angestrebt werde, auch wenn dies von beteiligten Unternehmen immer offen gelassen worden war.