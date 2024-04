Flugzeugabsturz am Bernstein 1945

Vandalismus an Gedenkstein in Gaggenau: Massive Einwirkungen mit Werkzeug und Farbe

Bei einem Flugzeugabsturz am 1. November 1945 kamen am Bernstein in Gaggenau 26 Menschen ums Leben. An die Tragödie erinnert ein Gedenkstein. Der ist jetzt von Unbekannten massiv beschädigt worden.