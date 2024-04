Es ist ein kleines Wunder, das sich am Samstag beim Turnverein Hörden ereignete. Die Mitglieder konnten einen neuen Vorstand wählen. Es kann also weitergehen. Mit dem Verein und dem Sportbetrieb.

Der Hilferuf, den Martina Seidt und Mario Merkel vom Vorstandsteam zu Beginn des Jahres auf der Vereinshomepage posteten, war an Dramatik nicht zu überbieten. Was war passiert? In dem Post machten Merkel und Seidt die Vereinsmitglieder darauf aufmerksam, dass drei Vorstandsmitglieder des fünfköpfigen Vorstandsteams zum Jahresende 2023 ihren Rücktritt erklärten. Es mussten also neue Mitstreiter gesucht und gefunden werden. Eine gesetzte Frist verstrich ohne Ergebnis. Der Sportbetrieb wurde daraufhin eingestellt.

Vereinsleben blüht

Das Vereinsleben des Turnvereins Hörden blüht, wie die Berichte aus den Abteilungen nahelegen. Auch sind Mitgliederzuwächse zu verzeichnen. Die Vereinsfinanzen weisen ein Plus auf. Und trotzdem fand sich auch in dieser Situation zunächst niemand, der Verantwortung übernehmen wollte. Und das passiert nicht zum ersten Mal in der 128 Jahre dauernden Vereinsgeschichte, dass der über mehr als 850 Mitglieder starke Turnverein sich auf die Suche nach Vorstandsmitgliedern machen muss. Vor acht Jahren war die Situation, die gleiche. Für den Verein ein Tiefpunkt.

„2023 war ein anstrengendes Jahr“, betonte deshalb Mario Merkel vom verbliebenen Rumpfvorstand im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Noch war der Verein nicht in seinem Bestand gefährdet. Denn übergangsweise kann ein Verein bis zur nächsten Jahreshauptversammlung auch von den verbliebenen Vorstandsmitgliedern geleitet werden.

Hinter den Kulissen glühten die Chatforen. Sprachnachrichten wurden ausgetauscht. Dann die Erlösung: Ein fünfköpfiges Vorstandsteam erklärte sich bereit, bei der nächsten Versammlung zur Wahl anzutreten. Hörden ohne Turnverein ist nicht vorstellbar. „Er ist ein Grundpfeiler im Vereinsleben des Dorfes“, sagte Barbara Bender, Ortsvorsteherin. „Ich bin dankbar und froh, dass sich Menschen gefunden haben und es den Verein weiter gibt.“ Sie übernahm das Amt der Wahlleiterin.

Trainingsbetrieb nimmt Fahrt auf

Es konnte weitergehen. Der eingestellte Trainingsbetrieb nahm ab dem 4. März wieder Fahrt auf. Merkel betonte zudem, dass er sich den plötzlichen Rückhalt aus den Reihen der Mitglieder schon früher gewünscht hätte.

Das bloße Turnen hat der Turnverein Hörden längst hinter sich gelassen. Er präsentierte sich bei der Jahreshauptversammlung als Verein mit einem modernen Sportangebot, 30 Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie Trainerinnen und Trainern. Das Angebot beginnt beim Eltern-Kind-Turnen und endet beim Fitness- und Krafttraining. Es gibt Gruppen, innerhalb denen auch Senioren im Alter von 80 Jahren eine Chance haben, sich fit zu halten. Was im Einzelnen in den Abteilungen das Jahr über los war? Auch dies konnte den Abteilungsberichten entnommen werden.

Sensation bei den Wahlen

Im Anschluss daran bahnte sich eine Sensation an. Zu finden waren Vorstandsmitglieder für Repräsentation, Finanzen, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. Jeweils wählbar für ein oder zwei Jahre.

Als Erste stellte sich Jennifer Hartmann der Versammlung vor. Sie hat selbst als Kind im Turnverein angefangen. Die Zweite im Bunde war Karolin Krech. Sie führte aus, dass sie noch keine Erfahrung mit Vorstandsarbeit hat. Gleichwohl freut sie sich auf die Herausforderung. Ein langjähriges Vereinsmitglied ist Angelika Nadarzy. Ihre Motivation beruht ebenfalls auf der bereits gemachten Aussage: Hörden ohne Turnverein geht nicht.

Die Sensation verbirgt sich hinter Patrick Schardt und Elena Harin. Beide sind Mitglieder im Turnerbund Selbach und dort ebenso im Vorstand engagiert. Sie erklärten, den Turnverein Hörden für ein Jahr zu unterstützen. Das verdient Respekt, führte Merkel aus. Rückendeckung für diese Lösung kommt auch aus den Reihen des Turnrates. Er sagte seine Unterstützung zu. Die Frage nach weiteren Kandidaten beantwortete die Versammlung hingegen mit Schweigen. Die Wahlen erfolgten einstimmig. Zu Kassenprüfern bestellte die Versammlung Martina Seidt und Pascal Kamm.

Wie es weitergeht? „Jetzt müssen wir uns erst als Team finden und anschließend schauen, was so ansteht“, sagt Jennifer Hartmann.