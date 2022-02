Freund und Helfer: Polizei befreit Schaf in Weisenbach aus Elektrozaun

Ein Schaf in Weisenbach hat sich am Montagabend mit seinem dicken Wollpelz im Elektrozaun seiner Weide verfangen. Durch ein beherztes Eingreifen der Polizei konnte das Tier unbeschadet wieder an seine Herde übergeben werden.

Ein in Not geratenes Schaf hat am späten Montagabend zu einem Polizeieinsatz in Weisenbach geführt. Das Tier hatte sich gegen 23 Uhr in dem Elektrozaun seiner Weide verfangen und konnte sich selbstständig nicht mehr aus der misslichen Lage befreien, wie die Polizei mitteilte. Dass sich das Tier verfangen konnte, wurde womöglich auch dadurch begünstigt, dass die Schafe aktuell sehr dicke Wolle tragen.

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau wurden auf das hilflose Tier aufmerksam und eilten zu Hilfe. Sie verständigten den Besitzer und konnten so eine schnelle Unterbrechung der Stromzufuhr sicherstellen. Wohl auch deshalb blieb das Tier hierbei unverletzt und konnte nach dem Vorfall seiner Herde wieder unbeschadet übergeben werden.