Kommunalwahl

Historischer Moment in Weisenbach: Freie Wähler und CDU machen gemeinsame Sache

Am 9. Juni 2024 stehen in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen an. In kleineren Kommunen tauchen verstärkt sogenannte Einheitslisten auf. Zum Beispiel in Weisenbach. Was hat es damit auf sich?