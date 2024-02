Spaziergängerin macht spektakuären Fund

Weiter Rätselraten um die Sexpuppe im Gaggenauer Wald

Der Schreck war groß am Montagnachmittag für eine Spaziergängerin in Gaggenau. In der Nähe des Waldseebads hat sie einen nackten, leblosen Frauenkörper ohne Kopf entdeckt. Bei näherem Hinsehen stellte es sich als Sexpuppe heraus.