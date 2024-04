Interaktives Bildungsangebot

Wie der Erlebnis-Lern-Truck Schülern in Gaggenau digitale Technologien vermittelt

Der Expedition-d-Truck ist zu Gast in Gaggenau. An der Merkurschule vermittelt das Hightech-Fahrzeug rund 120 Schülern eine Berufsorientierung im digitalen Bereich. Wie das funktioniert und was sich die Verantwortlichen davon versprechen.