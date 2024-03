Zugegebenermaßen: Im Winter, bei Kälte und Glatteis, macht Fahrradfahren keinen Spaß. Doch sobald die Vögel wieder zwitschern, zieht es viele aufs Rad. Dass das schon lange nicht nur ein Drahtesel ist, sieht man am Angebot der Fahrradhändler in Mittelbaden.

Freddie Mercury, Leadsänger der legendären Band Queen, hatte im Song „Bicycle Race“ nur einen Wunsch: „I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle“, auf Deutsch: „Ich möchte Fahrrad fahren, Fahrrad, Fahrrad“. Wem geht das nicht auch so? Vor allem, da jetzt im Frühjahr die Temperaturen wieder steigen und die Tage allmählich länger werden, stellt sich die Vorfreude auf Fahrradtouren besonders ein.

Besonders beliebt sind seit einigen Jahren E-Bikes. Mit ihnen lassen sich, unterstützt durch einen Elektromotor, auch problemlos weitere Strecken zurücklegen. Wer sich für ein solches Vehikel entscheidet, sollte sich auf jeden Fall bei einem Spezialisten beraten lassen. Die Zweiradhändler in Mittelbaden stehen ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und beraten individuell zum passgenauen E-Bike.

Wer bereits ein E-Bike hat oder das klassische Zweirad bevorzugt, der sollte vor der anstehenden Saison sein Rad auf etwaige Defekte prüfen und startklar für die anstehende Saison machen. Etwaige Reparaturen führen die Profis bei den Zweiradhändlern durch – für eine gute und sichere Fahrt in die neue Saison.

Kölmel

Leistungen:

ausführliche und individuelle Beratung

Reparaturen nach Terminvereinbarung

Zubehör, breitgefächertes Angebot

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 10:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, Sa., 10:00 bis 13:00 Uhr

Lindenstr. 5, 76437 Rastatt

www.zweirad-koelmel.de

+49 (7222) 23 92 8

info@zweirad-koelmel.de

Otteni & Strauß

Leistungen:

Wartung, Reparatur oder Verkauf von E-Bikes der Marken GasGas, Husqvarna und Raymon

Bike-Leasing und Jobrad

Motorrad-Vertragshändler von KTM und Suzuki

Original Zubehör von Suzuki, KTM PowerParts & PowerWear

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr (Werkstatt bis 17:00 Uhr)

Von-Drais-Str. 30, 77855 Achern

www.otteni-strauss.de/

+49 (7841) 16 66

info@otteni-strauss.de

Zweirad Fuhr

Leistungen:

Fahrräder und E-Bikes, Kinderräder, Rennräder, Gravelbikes, Lastenfahrräder

Individuelle Beratung

Probefahrt

Ergonomische Kaufberatung mit Smartfit

Bosch E-Bike Experten

Leasing und Finanzierung

Fahrradversicherung, Wertgarantie

Werkstattservice

Rad-Bekleidung und Zubehör

Kontakt: