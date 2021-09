Nicolai Biedermanns Reich hat unterschiedliche Gesichter. In den „Dorfstuben“ mit dem Dutzend Kuckucksuhren fühlt sich das Leckermäulchen wie im Allerheiligsten von Uroma.

In der „Kaminstube“ paart sich Landhausstil mit den Farben des Sommers in der Provence, die sich im Stoff der bequemen Polsterstühle und in den Landschaftsmalereien an den Wänden wiederfinden. Und natürlich gibt es einen an kalten Tagen wohlig knisternden Kamin, dem der Tempel der Feinschmecker seinen Namen verdankt.

Beiden Lokalitäten gemeinsam ist: Gute Küche mit vielen regionalen Zutaten wird hier großgeschrieben. Schließlich finden sich die beiden Stuben nicht irgendwo, sondern im Luxushotel Bareiss in Baiersbronn.