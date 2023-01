10.000 Euro Sachschaden: 21-Jährige verursacht Zusammenstoß in Achern

Bei einem Unfall in der Güterhallenstraße in Achern ist am Dienstagabend ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, sei eine 50-jährige Opel-Fahrerin gegen 19.50 Uhr von der Fautenbacher Straße in Richtung B3 unterwegs gewesen.

Eine 21-jährige Renault-Fahrerin überquerte die Kreuzung mit einem untergeordneten Teil der Güterhallenstraße von rechts und missachtete die Vorfahrt der Opel-Fahrerin. Es kam dabei zur Kollision.