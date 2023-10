Die Hintergründe eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Achern sind noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 47-jähriger Fahrradfahrer und ein 80-jähriger Autofahrer beteiligt. Abgespielt habe sich das Geschehen an der Einfahrt zu dem Autohof Am Achernsee und auf dem Radweg entlang der L87.

Laut Angaben der Polizei unterschieden sich die Schilderungen der beiden Beteiligten stark. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Radfahrer gegen 16.15 Uhr beim Abbiegen in Richtung Autohof den Außenspielgel eines dort stehenden Toyota beschädigt haben. Anschließend sei der 47-Jährige davongefahren.

Daraufhin soll der Fahrer des Toyotas der Radfahrer verfolgt haben. Der Mitteilung zufolge versuchte der 80-Jährige angeblich, den mutmaßlichen Unfallverursacher abzudrängen. Dabei soll er den 47-Jährigen gerammt haben. In der Folge sei der Radfahrer auf der Motorhaube des Autos gelandet. Später brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.