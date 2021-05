Nur wenige Gastronomen in Achern haben ihre Restaurants vor Pfingsten geöffnet. Alle, die offen haben, freuen sich über den Neustart und das Verständnis der Gäste. Ein Gastronom hat sogar eine eigene Schnellteststation für Kurzentschlossene.

Sieben Monate Stillstand. Für so manchen Gastronomen eine Zeit, die kräftig an der Existenz gerüttelt hatte. Seit diesem Donnerstag ist ein kleines Stückchen Normalität zurückgekommen. In Achern hatten die ersten Kneipen wieder ihre Türen für Gäste geöffnet.

Viele waren es noch nicht, die vor dem Pfingstwochenende den Staub von den Theken gewischt und ein frisches Fass Bier angezapft hatten.

Am ersten Abend der neuen Öffnungsmöglichkeiten blieben es eher ein paar wenige Ausnahmen, die die Gelegenheit beim Schopf packten und wenigstens bis 21 Uhr geöffnet blieben.