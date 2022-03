„Rheinblick“: Acherner Autorin stellt ihren neuen Roman vor

Nach „Bühlerhöhe“ habe ich mir überlegt, welcher deutsche Kanzler nach Adenauer wohl der bedeutendste war, und da fand ich Willy Brandt ganz klar am spannendsten. In der Bundestagswahl von 1972 hatte die SPD zum ersten Mal in der Geschichte der Republik mehr Stimmen als die CDU, und das war eindeutig auch ein persönlicher Sieg für Willy Brandt. Brandt war vom Habitus her der erste entschieden demokratische Kanzler, während Adenauer ja noch mehr Autokrat war. Brandt liebte den Disput, die Auseinandersetzung. Und hat sich gerne mit Leuten umgeben, die anderer Meinung waren als er. Er war einfach ein Mann von großer persönlicher und politischer Integrität.

Was mich in Bezug auf meinen Roman aber besonders interessiert hat, war die Zeit nach dieser Sternstunde der Sozialdemokratie, als Brandt im wahrsten Sinne seine Stimme verloren hat und nach seiner Operation ein absolutes Sprechverbot einhalten musste. Was passiert, wenn jemand so erfolgreich ist und das dann nicht nutzen kann? Diese Frage, dieser Zusammenhang zwischen Erfolg und Niederlage, aber auch der zwischen Loyalität und Verrat, der mit dem innerparteilichen Zwist zwischen dem reformorientierten Brandt und dem konservativen Schmidt aufkam, war spannend. Und außerdem der Aspekt, dass Brandt durch seine Sprachlosigkeit für sein unmittelbares Umfeld – und damit auch für meine Romanfigur Sonja Engel – zu einer Projektionsfläche wurde.