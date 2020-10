Fit im Umgang mit dem eigenen Finanzen: Acherner schult Jugendliche in Geld-Fragen

Wer seine Unterschrift unter einen Vertrag setzt, sollte schon wissen, was er da unterschreibt. Das gilt prinzipiell für alle Bereiche des Lebens, ganz besonders aber gilt es immer dann, wenn es um Geld geht. Seien es Anlagen, Kredite oder auch Versicherungen. „Und genau das versuche ich auch meinen Schülern zu vermitteln“, erklärt Martin Brunner.

Der selbstständige Finanzexperte aus Achern ist in der Welt des Kapitals zuhause. Und seit mittlerweile fünf Jahren gibt er sein Wissen weiter – als ausgebildeter Geldlehrer.

Was ist eigentlich Geld, wie funktioniert es, und welchen Wert hat es überhaupt? Auf solche Fragen hält Brunner viele Antworten parat, wenn er an Schulen in der Ortenau in vorderster Reihe steht, um Jugendlichen den Umgang mit unserer Währung ein wenig näher zu bringen.