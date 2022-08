Flächenbrand an Landesstraße 87 bei Achern löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Flächenbrand ist am späten Dienstagnachmittag bei Achern ausgebrochen. Betroffen war ein Feld neben der L 87, das auf einer Länge von rund 100 Metern brannte.

Zu einem weiteren Flächenbrand ist es am Dienstag kurz vor 18 Uhr entlang der Landesstraße 87 gekommen. Auf einer Länge von etwa 100 Metern brannte das Feld entlang der Landesstraße. Die Acherner Feuerwehr hatte die Flammen bald im Griff.

Zum Sachschaden war am frühen Abend noch keine Information zu erhalten, ebenso wenig zur Ursache des Brandes, der einen etwa 100 Meter langen Streifen am Fuß der Fahrbahnböschung parallel zur L87 betraf.

Flammen lodern bis zur Fahrbahn der L 87 hoch

An einer Stelle etwas westlich der Abfahrt nach Fautenbach waren die Flammen bis zur Fahrbahn hoch gelodert. In den vergangenen Tagen war es durch die Trockenheit immer wieder zu Feldbränden in der Region gekommen.

Die Feuerwehr setzte sehr viel Wasser ein, um mögliche Glutnester auch im Boden abzulöschen. In unmittelbarer Nähe der Brandstelle befindet sich ein Maisfeld, auf das die Flammen nicht übergriffen.