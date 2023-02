Einzug im September

Nach Führungswechsel bei Powercloud: Am Acherner IT-Campus wird nicht gerüttelt

Unternehmensgründer Marco Beicht gibt den Chefposten bei Powercloud überraschend ab und wechselt in den Beirat. Am 85 Millionen Euro teuren IT-Campus in Achern wird aber weiter gebaut. Zudem will das Unternehmen neue Märkte erschließen.