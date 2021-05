Immer neue Corona-Regeln werden zur Herausforderung für Kommunen und Händler in und um Achern

Für ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wird es in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt einen besonderen Termin geben. Als Termin nennt Oberbürgermeister Klaus Muttach den 12. Juni. Dann werde ein mobiles Impfteam in der Hornisgrindehalle Station machen. Angesprochen würden dann vor allem ältere Menschen, welche nicht ausreichend mobil sind, um zu einem Impfzentrum zu kommen. Das Landratsamt geht laut Muttach davon aus, dass bei einem solchen Termin 500 Personen an einem Tag geimpft werden könnten und verbindlich ein zweiter Impftermin für diese Erstgeimpften angeboten werde.