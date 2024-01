In Achern werden Kandidaten für den Gemeinderat dringend gesucht

Am 9. Juni sind Kommunalwahlen. Doch manche Liste ist bisher erst zur Hälfte gefüllt. Schwindet das Interesse, sich in seiner Freizeit kommunalpolitisch einzubringen?

Kommunalwahlen am 9. Juni

Am 9. Juni sind Kommunalwahlen. Alle fünf Jahren dürfen die Bürger ihrer Vertreter in den Gemeinderäten, Ortschaftsräten und Kreistagen mitbestimmen. Dass genügend Kandidaten auf den Wahllisten stehen, dafür müssen die Parteien und Wählervereinigungen sorgen. Wir haben uns in Achern umgehört, ob und wie es gelingt, die Listen zu füllen.

Die vergangene Kommunalwahl war im Mai 2019. Für fünf Jahre wurden damals die Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisräte gewählt. Jetzt dürfen sie sich neu bewerben und gleichzeitig dürfen sich neue Interessenten für dieses Amt bei einer Partei oder Wählergemeinschaft melden, um einen Platz auf ihre Wahlliste zu bekommen. Sie müssen die Bereitschaft mitbringen, in ihrer Heimatstadt an allen nötigen Meinungsbildungsprozessen und Entscheidungen mitzuwirken.

So ist der Stand bei der CDU Achern

„Die Überlegungen über die Listenzusammenstellung der CDU zur Kommunalwahl 2024 dauern schon das ganze vergangene Jahr über an“, berichtet Karl Früh, Fraktionsvorsitzender der CDU im Acherner Gemeinderat, der bereits vier Kommunalwahlen für seine Partei aktiv mitgestaltet hat. Man spreche Menschen an, die aus Sicht der CDU Achern interessiert sein und „die zu unserer politischen Ausrichtung passen könnten“. Um solche Personen zu finden, habe es schon manches „Brainstorming“ im Bekanntenkreis gegeben.

Spontane Zu- oder Absagen erhalte man selten: „Die meisten Angesprochenen finden unser Interesse überlegenswert und befinden sich im Entscheidungsprozess.“ Bisher gebe es Kandidaten für die Hälfte der 26 möglichen Listenplätze. Nicht alle acht derzeitigen CDU-Gemeinderäte möchten weitermachen, weiß er – aus Alters- oder beruflichen Gründen. Er selbst gehöre nicht dazu.

Noch einige wenige freie Plätze bei den Freien Wählern Achern

Seit einem Jahr macht man sich bei den Freien Wählern in Achern Gedanken um die Kandidatenliste für die Kommunalwahlen. „Wir nutzen unsere Netzwerke. Alle von der Fraktion und vom Stadtverband kümmern sich um diese Frage“, sagt Fraktionsvorsitzender Thomas Kohler. Der Erfolg nennt er „überschaubar“. Häufig werde der zeitliche Aufwand für das Amt als Hinderungsgrund für eine Absage genannt. Es gebe also „noch einige wenige“ freie Plätze auf der Liste der Freien Wähler. Neben Hans-Jürgen Morgenstern werde auch Wolfgang Fischer für die Wahl 2024 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Acherner Bürger-Liste sucht seit vergangenem Sommer

Im Sommer 2023 hat die Acherner Bürger-Liste (ABL) mit der Kandidatensuche begonnen und sie im Herbst intensiviert, sagt Fraktionsvorsitzender Manfred Nock. Nicht nur die bisher kommunalpolitisch Aktiven sprächen dafür Menschen direkt an, sondern auch ihre Partnerinnen und Partner. Es gebe bislang einige Zusagen, doch „weitere müssen noch gewonnen werden“. Die Suche sei „mal leicht und oft auch schwer“. Die Anforderungen des Alltags, die viele Engagierte auch ohne politischen Amt schon haben, stünden einer Kandidatur oft entgegen. Er rechne damit, dass die Vorbereitungen erst in der Woche vor Ostern abgeschlossen sein werden. Dann ist tatsächlich höchste Eisenbahn, denn bis zum 28. März müssen die Wahlvorschläge im Rathaus eingereicht werden.

Acherner Grüne nominieren bereits diese Woche

Bereits diese Woche am Mittwoch, 17. Januar, haben die Grünen ihre Nominierungsveranstaltung. Fraktionsvorsitzender Martin Siffling geht davon aus, dass alle 26 Listenplätze besetzt werden können. Er habe auf Anfragen bei möglichen Interessierten „wertschätzende, freundliche und sachliche Antworten erhalten“ und freue sich, dass ich die Parteimitglieder in ihrer je eigenen Weise daran beteiligten, „mögliche Kandidierende für die grüne Sache“ anzusprechen. Es gebe auch Menschen, die auf die Partei zukämen, um zu kandidieren.

SPD Achern: Junge Menschen sehen keine Gestaltungsmöglichkeit

„Manche junge Menschen lehnen eine Kandidatur ab, weil sie die Möglichkeit der Gestaltung und Veränderung als Mitglied im Stadtrat nicht sehen“, hat Bastian Kloiber, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Achern, festgestellt. Frauen und Männer sähen eine schwierige Vereinbarkeit des Ehrenamts mit Beruf und Familie. Die Liste der Wahlvorschläge der SPD werde dennoch voll werden, ist er zuversichtlich.

FDP Achern-Achertal sucht auch außerhalb der Partei

Innerhalb und außerhalb der Partei sucht die FDP Achern-Achertal Kandidaten für eine FDP-Wahlliste. Jedes Mitglied suche in seinem Umfeld, erklärt der Vorsitzende Daniel Bürck. Wer Interesse an der „liberalen Sache“ habe, könne ihn gerne kontaktieren.

Karl Früh (CDU) sieht übrigens „die jüngere Hälfte unserer Einwohner im Gemeinderat bislang völlig unterrepräsentiert“.