Sprach-Roboter im Test

Interview mit künstlicher Intelligenz: Was weiß ChatGPT über Achern?

Der Sprach-Roboter „ChatGPT“ weiß angeblich so viel, dass er Hausarbeiten schreiben und Prüfungen an Universitäten bestehen kann. Aber was weiß die künstliche Intelligenz über Achern und die Region? Das Ergebnis ist kurios bis ernüchternd.