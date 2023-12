Ärger um Subventionskürzung

So haben die Landwirte bei ihrem Protest rund um Achern die Polizei überrascht

Das war geschickt eingefädelt: An mehreren neuralgischen Verkehrsknoten haben Landwirte am Montagabend den Feierabendverkehr in der Ortenau blockiert. Die nötige Aufmerksamkeit für ihre Anliegen haben sie.