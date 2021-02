Zum ersten Mal seit rund vier Monaten ist im Ortenaukreis die Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen wieder unter die wichtige Marke von 35 gefallen.

Die Menschen haben dies am ersten Frühlingswochenende des neuen Jahres allerdings bereits vorweg genommen: Nur die Wenigsten hielten am vergangenen Samstag und Sonntag in vielen Innenstädten die Abstandsregeln ein, sie waren, auch in Gruppen, ohne Maske und ohne Abstand unterwegs.

Die Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte planen nach Informationen unserer Redaktion eine gemeinsame Aktion, um die Maskenpflicht wieder durchzusetzen.