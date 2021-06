Hier eine Kirsche, dort eine Erdbeere. Für viele ist Obstklau keine große Sache. Für die Obstbauern im Raum Achern bedeutet der Diebstahl dennoch einige fehlende Kilo an Obst. Besonders bei dreisten Dieben wird deshalb rigoros durchgegriffen.

Organisierte Banden am Werk

Wer kann sich da schon beherrschen, wenn gleich neben dem Spazierweg leckere Kirschen einladend vom Baum hängen oder strahlend rote Erdbeeren unter dem Grün der Felder durchscheinen?

Obstklau wird von vielen Menschen als Kavaliersdelikt angesehen. Mundraub sagen die einen, auch wenn es den rein rechtlich überhaupt nicht gibt. Diebstahl sagen die anderen und sind damit schon deutlich näher am Strafgesetzbuch. Denn das legt das Klauen von Obst und Gemüse auf den Feldern ganz klar als eine Straftat fest.

Darauf hat jetzt auch wieder der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) in Freiburg hingewiesen. Der Verband ruft die Bürger auf, während der Erntezeit die Augen offen zu halten und der Polizei zu melden, wenn sie verdächtige Personen sehen, die besonders rabiat und in großer Eile ernten. Denn meist, so der BLHV, handele es sich dabei um organisierte Banden.