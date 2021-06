Mehr Anfeindungen

Rassistische Vorfälle häufen sich seit Corona: Eine Asiatin aus Achern berichtet

Seit der Corona-Pandemie, deren Anfang in China vermutet wird, werden asiatisch aussehende Menschen immer häufiger rassistisch angefeindet. So geht es auch Eunjeong Kang: Die 30-Jährige berichtet, was sie inzwischen täglich in Achern erlebt.