Bei Bauern kommt wenig an

Selbstversuch im Supermarkt: Wie teuer sind Lebensmittel in Acherner Märkten geworden?

Wie tief müssen Hobbybäcker eigentlich gerade in den Geldbeutel greifen? Die Redaktion macht den Test in Acherner Lebensmittelmärkten und kauft für ein Kuchenrezept ein. Dass viele Produkte teurer geworden sind, merken die Kunden – bei den Erzeugern kommt davon aber kaum etwas an.