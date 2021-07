Sexuelle Belästigung einer 37-Jährigen in Achern

Wie das Polizeipräsidium Offenburg verkündete, soll am Mittwochabend eine 37-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Kirchstraße unsittlich berührt worden sein. Eine 41-jährige Zeugin beobachtete die Tat, unterstützte das Opfer und stellte den 56-Jährigen zur Rede. Die Zeugin von dem uneinsichtigen Tatverdächtigen daraufhin bedroht.

Nachdem die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu dem Vorfall hinzugerufen wurden, ergab ein Alkoholtest beim Täter einen Wert von über zwei Promille. Er sieht nun aufgrund der Geschehnisse einer entsprechenden Anzeige entgegen.