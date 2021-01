Plastiktüten werden von Januar 2022 an verboten - aber nicht alle. Was sagt man in der Acherner Geschäftswelt über die kürzlich beschlossene künftige Regelung?

Dem Plastikmüll geht es an den Kragen – aber erst in einem Jahr: Vom 1. Januar 2022 an werden „leichte Einkaufstüten aus Plastik“ verboten. Um leichte Kunststofftragetaschen, wie man sie üblicherweise beim Einkaufen an der Kasse bekommt, geht es dabei, dickere Mehrweg-Tüten und dünne Plastikbeutel wie für Obst und Gemüse sind ausgenommen.

Ob die kürzlich beschlossene Regelung nötig ist oder die Kunden generell längst von sich aus auf Plastiktüten verzichten, darüber ist man sich in der Acherner Geschäftswelt nicht ganz einig.