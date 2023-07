Das „Kämpferherz“ der Fußballer des SV Oberachern (SVO) kommt nach der Sommerpause allmählich wieder auf Touren. Nach nun knapp drei Wochen Vorbereitung steigt die Vorfreude bei den Spielern des Oberligisten auf das DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg am 13. August (15.30 Uhr) im Dreisamstadion. Auch die Fans fiebern dem Jahrhundertspiel immer mehr entgegen.

An diesem Donnerstag, 20. Juli, startet zwischen 18 und 21 Uhr der Kartenvorverkauf, bei welchem sich am Waldseestadion allerdings zunächst nur Mitglieder Tickets sichern können. Auch am Freitag und Montag, 21. und 24. Juli, jeweils wieder zwischen 18 und 21 Uhr, haben Mitglieder ein Vorkaufsrecht. Der freie Verkauf der restlichen Tickets folgt dann am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Juli, von 18 bis 21 Uhr.

Stadion wird in zwei Fanblöcke aufgeteilt

„Wir haben das Dreisamstadion auf der Höhe der Mittellinie geteilt, jede Mannschaft bekommt 12.000 Karten“, so der zweite Vorsitzende Klemens Merkle. „Die SC–Fans bekommen ihre Nordtribüne als klassischen Fanblock und die eine Hälfte des Stadions, wir die andere Hälfte.“

Für jeden Spieler ist es ein Traum, gegen so eine Mannschaft spielen zu können. Nico Huber

Torjäger des SV Oberachern

Die bisherigen Nachfragen, die riesige Euphorie und der absolute Wunschgegner deuten darauf hin, dass die 12.000 SVO-Karten recht schnell weg sein dürften, so Merkle. Aufgrund der zahlreichen Anfragen ist die Kartenabgabe laut Vereinsangaben auf maximal zehn Karten pro Mitglied und Fan begrenzt. Das Kontingent der Freiburger werde über das Ticketportal Reservix verkauft.

Hohe Nachfrage könnte den Kartenkauf erschweren

Merkle bat schon jetzt um Verständnis, wenn nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden können. Unabhängig davon freuen sich alle auf das Spiel und die Begegnung mit der Mannschaft von Christian Streich „Vielleicht kann ich mit dem Trainer ein paar Worte wechseln“, hofft Merkle.

Nach der Ziehung des Traumloses am 18. Juni war klar, dass der SVO Ausrichter und Heimmannschaft des Pokalspiels gegen den Bundesligisten aus dem Breisgau sein wird und sich auf die Suche nach einem geeigneten Stadion machen muss.

Dreisamstadion war die einzige mögliche Option

Die Stadien in der Region waren mit Blick auf die erwartete Nachfrage zu klein, ein Spiel im neuen Stadion des Karlsruher SC war nicht möglich. So blieb einzig das Dreisamstadion, in dem der Oberligist vor einem Jahr in der ersten Pokalrunde gegen Borussia Mönchengladbach spielte und mit 1:9 unterlag.

Auch dem Oberacherner Torjäger Nico Huber war wenige Sekunden nach dem Traumlos die pure Freude ins Gesicht geschrieben. „Bayern wäre mein Traum gewesen, aber ein besseres Los hätte es für unsere Gegend nicht geben können“, so Huber. „Für jeden Spieler ist es ein Traum, gegen so eine Mannschaft spielen zu können, die zu den besten in der Bundesliga gehört“, hatte Huber, der vor einem Jahr den Ehrentreffer erzielte, kurz nach der Ziehung gesagt.

Verein organisiert bereits Busse für Fahrt nach Freiburg

Nun läuft er mit dem Team von Trainer Fabian Himmel erneut in ein Stadion, das für den SC Freiburg und die vielen Fans der sportliche Kultort schlechthin ist. Deshalb wird Hubers Traum, in einem ausverkauften Stadion zu spielen, mit Sicherheit in Erfüllung gehen. Dann wäre das „unfassbar geile“ Gefühl von Luca Fritz perfekt, das er wie alle Spieler haben werde, wenn sie erneut in das Dreisamstadion einlaufen und gegen eine Mannschaft spielen, die auch im Raum Achern viele Mitglieder und Fans hat.

„Ich habe bereits den fünften Fanbus gefüllt“, berichtet Andreas Koch, der beim SVO die Busse organisiert und versucht, so viele Fans wie möglich nach Freiburg zu fahren. Weitere drei Busse bringt Reiner Huber von den „Alten Herren“ ins Rollen, vom Fanclub aus Oppenau werden ebenfalls drei Busse in den Breisgau fahren. Auch die Spieler werden sicherlich kräftigen Support aus ihrem privaten Umfeld erhalten

Und wenn dann tatsächlich noch das „Wunder von Freiburg“ geschehen sollte, wäre das Sommermärchen perfekt und Oberachern völlig aus dem Häuschen.