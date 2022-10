Telefonbetrug in Achern: Frau verliert 10.000 Euro

Am Freitag wurde eine Frau in Achern Opfer einer Betrugsmasche, sie sie 10.000 Euro kostete. Nach Informationen der Polizei riefen sie die Betrüger an und behaupteten ihr Sohn sei in einer Notsituation. Er könne nur einer Gefängnisstrafe entgehen, wenn sie sofort 10.000 Euro überweise. Sie kam dieser Forderung nach.

Da Betrugsversuche wie dieser keine Seltenheit sind empfiehlt die Polizei sich bei derartigen Anrufen nicht unter Druck setzen zu lassen. Am besten sei es direkt aufzulegen, aber unter keinen Umständen sollten persönliche Daten insbesondere über die eigenen finanziellen Verhältnisse weitergegeben werden. Bei Unsicherheiten sei es besser direkt die Polizei unter 110 um Hilfe zu bitten.