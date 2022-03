Das sind die Termine in 2022 und 2023 für die verkaufsoffenen Sonntage in Achern

Wenn es um Hilfen für die von den Folgen der Corona-Pandemie gebeutelte Geschäftswelt geht, will der Acherner Gemeinderat nicht abseits stehen. Der Gemeinderat billigte in seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme die Terminvorschläge des City-Managements von „Achern aktiv“ für jeweils zwei verkaufsoffene Sonntage in den Jahren 2022 und 2023.

Danach werden die verkaufsoffenen Sonntage am 3. April 2022 und am 23. April 2023 unter dem Motto „Moderne Mobilität“ stehen, die Termine am 30. Oktober 2022 und 5. November 2023 vereinen die Leistungsschau „Ökologie – Erneuerbare Energien“ mit einer weiteren Ausstellung zum Thema „Moderne Mobilität“.

In den Jahren vor Corona hatten die von rund 40 Ausstellern bestückten Veranstaltungen dieser Art bis zu 18.000 Gäste nach Achern gelockt.

Kritische Fragen stellte in diesem Zusammenhang lediglich Grünen-Vertreter Nils Günnewich. Er hält die Verbindung mit einer Autoshow für „einfallslos“, erfuhr dann aber von Bürgermeister Dietmar Stiefel, dass die Aussteller durchaus in die Zukunft gerichtete Verkehrsmittel wie Elektrofahrzeuge und mit Wasserstoff angetriebene Autos zeigen könnten.