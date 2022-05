Kita-Ärger in Achern

Vielleicht hilft eine Aussprache mehr als der Umweg über die Öffentlichkeit

Sind Erzieher wirklich so belastet? Ein Elternpaar aus Achern hat auf die Klagen von Kita-Trägern und Tageseltern mit einem vorwurfsvollen Brief an den Oberbürgermeister reagiert. Das macht deutlich: Die Zeit der Pandemie hat uns alle dünnhäutiger gemacht.