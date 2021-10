Brand in Appenweier-Urloffen: Feuerwehr findet leblose Person

Am Freitagabend ist in Appenweier-Urloffen ein Haus in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine leblose Person.

Am Freitagabend ist gegen 21.40 Uhr in einem Haus in der Hauptstraße in Appenweier-Urloffen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person im Wohnhaus, nachdem sie die Löscharbeiten abgeschlossen hatten.

Die Identät der Person ist laut Informationen der Polizei noch unbekannt, ebenso die Brandursache.

Die Kriminalpolizei Offenburg ermittelt daher nun zur Brandursache und zur Feststellung der Identität der aufgefundenen Person. Laut Informationen der Polizei ist die Höhe des Sachschadens noch unklar.