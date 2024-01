Das am Hang geparkte Auto eines 31-Jährigen ist in Zell am Harmersbach eine Straße hinuntergerollt, hat dort eine Leitplanke durchbrochen und ist in ein Wohnhaus gekracht.

Das Auto eines 31-Jährigen ist am Sonntag, gegen 18 Uhr in der Rebhalde in Zell am Harmersbach selbstständig ins Rollen gekommen – vermutlich weil die Handbremse nicht angezogen war – und gegen ein Haus geprallt. Die Polizei teilte mit, dass das geparkte Auto auf der abschüssigen Straße ins Rollen kam, eine Leitplanke durchbrach, einen drei Meter hohen Abhang hinunterstürzte und in ein Wohnhaus krachte.

Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt

An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt.