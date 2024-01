Vermutlich wegen der Witterungsverhältnisse ist eine Autofahrerin am vergangenen Sonntagabend bei Gaggenau in einer Kurve auf der Kreisstraße 3549 mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die Polizei teilte mit, dass die 23-Jährige zunächst, gegen 18.50 Uhr auf der K3549 von Gaggenau-Freiolsheim kommend in Richtung Gaggenau-Waldprechtsweier fuhr. In einer Rechtskurve kurz nach der Kreisgrenze kam sie auf der winterglatten Fahrbahn vermutlich, weil sie zu schnell fuhr, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Sie schleuderte auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug einmal und prallte gegen mehrere Bäume. Die 23-Jährige stieg daraufhin selbstständig aus dem auf der Beifahrerseite liegenden Fahrzeug aus.

Ein Passant rief den Rettungsdienst

Ein Passant bemerkte den Unfall und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten die nach derzeitigem Kenntnisstand Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.