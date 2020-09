Corona-Fälle im Elsass - Politik warnt vor Grenzschließung

Mit tiefer Sorge verfolgen Kommunalpolitiker auf beiden Rheinseiten die wachsenden Corona-Infektionszahlen vor allem im Großraum Straßburg. Noch ist der Schock der Grenzschließungen in diesem Frühjahr nicht verwunden, da drohen bereits die nächsten Einschränkungen. Steigen die Infektionszahlen im Elsass weiter, so könnte es wieder zum Risikogebiet erklärt werden. Das hätte erneut weitreichenden Folgen für den Grenzverkehr, der mehr und mehr zur Lebensader vor allem für die Betriebe im Hanauerland geworden ist. Kommunal- und Regionalpolitiker fordern nun in einer gemeinsamen Erklärung, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe.

