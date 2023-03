Das bietet das Ortenauhaus im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Die Baumaßnahmen am Ortenauhaus im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach sind im Zeitplan und werden in den nächsten Wochen abgeschlossen. Das historische Rebhaus aus Durbach, das von der Firma JaKo Baudenkmalpflege seit Oktober 2021 in einem aufwendigen Verfahren nach Gutach versetzt wurde, wird in den nächsten Wochen schlüsselfertig an das Museumsteam übergeben.

Derzeit werden noch die Böden in den Innenräumen verlegt, Maler- und Tapezierarbeiten durchgeführt sowie die letzten Installationsarbeiten vorgenommen. Nach der Übergabe an das Freilichtmuseum erfolgt die Inneneinrichtung der Ausstellungsräume.

Geschichte der Durbacher Bewohner

Im Erdgeschoss wird eine originalgetreue Wohneinrichtung die 60er Jahre thematisieren sowie die Bewohnergeschichte des Hauses beleuchten. Im Obergeschoss wird eine Sonderausstellung das Translozierungsverfahren dokumentieren. Eine multimediale Installation im Weinkeller des Gebäudes wird schließlich die Weinlandschaft Ortenau in den Fokus rücken.

Das Rebhaus von 1775, das einst Teil eines größer angelegten Winzergehöfts in Durbach war, wird künftig die Ortenau als Herkunftsregion im besucherstärksten Freilichtmuseum des Landes repräsentieren.

Bewirtung in der Winzerstube

Parallel zu den Innenarbeiten am Ortenauhaus finden die Aufrichtarbeiten für eine Winzerstube statt. Als Ersatz für sein einstiges Nebengebäude, eine Scheune, erhält das Ortenauhaus einen dem Original nachempfundenen Neubau, in dem eine bewirtete Winzerstube zur infrastrukturellen Nutzung untergebracht wird.

Die Winzerstube erweitert das kulinarische Angebot auf dem Nordareal des Freilichtmuseums. Neben dem Ausschank von Ortenauer Weinen und antialkoholischen Getränken werden kleinere Speisen wie Flammkuchen sowie Kuchen, Kaffee und Eis angeboten. Die Bewirtung erfolgt nach dem Selbstbedienungsprinzip.

Aufbau des Fachwerks

Die Baumaßnahmen für die Stube, die vom Büro Planwerk aus Oberwolfach koordiniert werden, gehen dabei zügig voran. Die von der Zimmerei Kaspar Holzbau GmbH in Gutach vorbereiteten Fachwerkwände werden derzeit aufgesetzt.

Danach erfolgen der Aufbau des Daches sowie der Innenausbau. Beide Gebäude, Originalhaus und Winzerstube, werden am Sonntag, den 2. Juli 2023, feierlich eröffnet.

Kosten von 2,6 Millionen

Die Kosten für das Großprojekt inklusive Erschließung und Bau der Winzerstube belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg fördert das Projekt im Rahmen der Vergabe von Landeszuschüssen für Freilichtmuseen mit einer Summe von 1,21 Millionen.

Die nach Abzug der Landesförderung verbleibenden 1,35 Millionen Euro werden je zur Hälfte über Eigenmittel des Freilichtmuseums sowie über eine Eigenkapitalerhöhung durch den Ortenaukreis finanziert.

Die Saison 2023 des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof startet am Sonntag, den 26. März. Die Arbeiten am Ortenauhaus und der Winzerstube können über eine Live-Webcam auf der Projekthomepage www.ortenauhaus.com mitverfolgt werden.