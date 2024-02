Umzug abgebrochen

Fastnachtswagen brennt in Kehl: Mehrere Personen verletzt

Es sollte ein fröhlicher Fastnachtsumzug werden: Doch dann brannte am Sonntagnachmittag ein Wagen in Kehl lichterloh. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort und sogar ein Hubschrauber im Einsatz.