Wie die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Pressemeldung berichtet, ereignete sich der Vorfall um 22.50 Uhr am Samstagabend. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der betrunkene Mann auf der zweigleisigen Strecke zwischen beiden Gleisen in Richtung Gengenbach unterwegs. Dort wurde er von einem aus Biberach kommenden Regionalzug erfasst. Der Lokführer habe zwar sofort die Schnellbremsung eingeleitet, so die Polizei weiter, den Zusammenprall habe er jedoch nicht mehr verhindern können.

Der 22-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, musste vor Ort notärztlich behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Warum der Mann sich zwischen den Gleisen aufhielt, ermittelt nun die Bundespolizei. Die Schwarzwaldbahn war aufgrund des Rettungseinsatzes von 22.50 Uhr bis 00.50 Uhr gesperrt und es kam zu Zugverspätungen.