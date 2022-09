Taubenplage an der Kirche

Tauben in Kappelrodeck sollen von Lockvögeln zum Umzug in neuen Taubenschlag bewegt werden

In Kappelrodeck gibt es seit Längerem Ärger wegen der vielen Tauben an der Kirche. Freiwillige sehen einen Taubenschlag als einzige Lösung an, nur wollten die Tauben dorthin bislang nicht umziehen.