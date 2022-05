Brand in Kehler Autohaus: Audi A8 schwer beschädigt

Ein technischer Defekt hat in einem Kehler Autohaus am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem Brand geführt, bei dem ein Ausstellungsfahrzeug erheblich beschädigt wurde.

Der Audi A8 im Wert von 140.000 Euro habe durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr von einem Totalschaden bewahrt werden können, so die Polizei. Dennoch sei ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte verhindert werden. Allerdings entstand ein weiterer Sachschaden in noch unbekannter Höhe durch Verrußung.