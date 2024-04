Verstoß gegen das Waffengesetz

Bundespolizei erwischt Straftäter an der Europabrücke in Kehl

Einen 55-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl bestand, hat die Polizei am Samstagabend an der Europabrücke in Kehl erwischt. Er musste eine Strafe zahlen.