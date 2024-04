Betrunkener wehrt sich gegen Bundespolizisten am Karlsruher Bahnhof

Ein Betrunkener hat sich am Dienstagabend am Karlsruher Hauptbahnhof gegen eine Kontrolle durch Bundespolizisten gewehrt. Er beleidigte und bedrohte die Beamten.

Ein betrunkener 51-Jähriger hat Bundespolizisten am Dienstagabend am Karlsruher Hauptbahnhof angegriffen und bedroht. Die Polizei teilte mit, dass der Mann kurz nach 21 Uhr am Bahnhof aufgefallen war. Der Mann hielt sich zu nahe an den Gleisen auf.

Am Bahnsteig 9/10 trafen die Beamten den 51-Jährigen dann an und kontrollierten ihn. Der Mann war jedoch uneinsichtig und versuchte, den Bahnsteig mit seinem Einkaufswagen zu verlassen. Er widersetzte sich den Anweisungen der Polizisten, zu bleiben. Im weiteren Verlauf schlug er gegen den Arm eines Beamten. Die Polizisten fesselten ihn und brachten ihn auf ihre Dienststelle. Dabei beleidigte und bedrohte sie der Mann.

Der Betrunkene hatte keine Aufenthaltsgenehmigung

Die Überprüfung der Personalien des Tatverdächtigen ergab, dass der Äthiopier wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet gesucht wurde.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet.