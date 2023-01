Ermittlungen nach Silvester-Randale in Kehl dauern an – Fahndung nach zwei Männern

Diese sind auf ein mit einem Motorroller auf ein Tankstellengelände in der Straßburger Straße vorgefahren. Gegen etwa 22 Uhr befüllten sie einen Kanister mit Kraftstoff, teilte das Polizeipräsidium mit. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Kraftstoff mit der versuchten Brandstiftung im Kehler Hallenbad in Verbindung steht.

Kurz vor 1 Uhr rückten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl gemeinsam mit einer Streifenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel an Neujahr aus, da ein Einbruch in das Schulzentrum in der Vogesenallee gemeldet wurde. Kurz darauf wurden die Polizeikräfte auf den Brand in einem in der Nähe und außer Betrieb befindlichen Hallenbad aufmerksam.

Die Ermittler sowie mit der Brandbekämpfung beschäftigte Feuerwehrleute wurden aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit Feuerwerkskörpern beschossen. Ein Feuerwehrmann wurde aufgrund des lauten Knalls verletzt.

Es liegen Hinweise vor, dass ein in Kehl lebender 15-Jähriger mit der Brandlegung in dem Hallenbad in Verbindung stehen könnte. Deshalb wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.