Prozess in Offenburg

Das Urteil im Kehler Korruptionsprozess ist gefallen. Die zweite große Strafkammer des Landgerichts Offenburg verurteilte den ehemaligen Leiter des Kehler Ordnungsamts am Mittwoch wegen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt, wie es in einer Mitteilung des Gerichts hieß.

Den mit angeklagten Spielhallenbetreiber verurteilte das Landgericht wegen Vorteilsgewährung und Bestechung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Auch diese wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Als Bewährungsauflage muss der ehemalige Unternehmer einen Betrag in Höhe von 300.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen und an die Staatskasse zahlen.

Ein 51-jähriger Mitarbeiter der Spielhalle wurde wegen Beihilfe zur Bestechung zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen verurteilt.

Prozess gegen Ex-Leiter des Kehler Ordnungsamtes: Gericht bleibt hinter Staatsanwaltschaft zurück

Damit blieb das Landgericht bei allen drei Angeklagten hinter den Anträgen der Staatsanwaltschaft zurück. In der Urteilsbegründung zeigte sich die Kammer davon überzeugt, dass sich der 41-jährige ehemalige Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, Sicherung und öffentliche Ordnung der Stadt Kehl von dem mit angeklagten 74-jährigen Spielhallenbetreiber einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro für einen privaten Hauskauf versprechen ließ.

Im Gegenzug gewährte er ihm pflichtwidrig Ausnahmegenehmigungen für betriebene Bistros und Restaurants, in denen Spielautomaten aufgestellt waren, und offenbarte geheime Informationen, die er in seiner Funktion als Amtsleiter erhalten hatte.

Bereits im Vorfeld hatte sich der ehemalige Leiter des Kehler Ordnungsamtes – für ihn kostenlos – in ein Feriendomizil des Spielhallenbetreibers einladen lassen. Die Kammer zeigte sich überzeugt, dass die Beteiligten durch die Gewährung oder die Annahme dieses Vorteils bereits strafrechtlich relevant gehandelt haben.

Auf der Anklagebank saßen zu Beginn des Prozesses am 18. Januar auch der Geschäftsführer einer weiteren Spielhalle und dessen Mitarbeiterin, gegen die das Verfahren gegen Zahlung von Geldauflagen vorläufig eingestellt worden war.

Das Urteil des Landgerichts Offenburg ist nicht rechtskräftig.