Tatverdächtige des Brands auf Kehler Sportgelände ermittelt

Mitte November hat es auf einem Sportgelände in Kehl-Bodersweier gebrannt. Die Polizei konnte nun zwei tatverdächtige Minderjährige ermitteln.

Eine Hochsprungmatte ist am Samstag, 11. November, auf dem Sportgelände in Kehl-Bodersweier in Brand gesetzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg wurden neben der Hochsprungmatte mehrere Holzpaletten, die Tartanbahn von einer Größe von etwa 50 Quadratmeter, ein Torrahmen und eine Metallabdeckung beschädigt.

Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige

Das Feuer löschte die Freiwillige Feuerwehr Kehl, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Anhand der Personenbeschreibungen von Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Kehl einen 15-Jährigen und eine 13-Jährige als mögliche Tatverdächtige ermitteln.

Der genaue Tatablauf und das Motiv sind bisher nicht geklärt. Nach Angaben der Polizei besteht kein Bezug zu weiteren Bränden in der Region.