Krawalle: Straßenbahn zwischen Straßburg und Kehl fährt nicht mehr

Mittlerweile sind die Proteste in Frankreich auch in Straßburg angekommen. Deshalb wurde am Samstag der Straßenbahn-Betrieb von Straßburg nach Kehl eingestellt.

Wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich ist am Samstag auch der Straßenbahn-Betrieb im gesamten Netz der Straßburger Verkehrsbetriebe (CTS) und damit auch in der deutschen Nachbarstadt Kehl eingestellt worden. Es sei laut Medienberichten am Samstag um die Mittagszeit zu weiteren Unruhen aufgerufen worden, heißt es auf der Homepage der Stadt Kehl. Viele Einzelhändler hätten sich entschieden, ihre Geschäfte zu schließen, einige verbarrikadieren sich auch.

In der Nacht brannten in Straßburg Mülltonnen

Nach Angaben der CTS wurden in der Nacht zum Freitag unter anderem im Straßburger Rheinhafenviertel (Quartier du Port du Rhin) brennende Mülltonnen auf die Tramgleise geschoben und Tramzüge mit Steinen und Feuerwerksbatterien beworfen. In Straßburg brannten nach Angaben der Präfektur 74 Autos aus.

„Unklar ist noch, ob diese Maßnahme auch auf den Sonntag ausgeweitet werden muss“, teilte die Stadt Kehl weiter mit.