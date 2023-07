Nach Krawallen fährt Straßenbahn zwischen Straßburg und Kehl wieder

Aufgrund der Krawalle in Straßburg musste zwischenzeitlich der Straßenbahnverkehr zwischen Straßburg und Kehl eingestellt werden. Mittlerweile fährt die Bahn wieder.

Die Straßenbahn zwischen dem badischen Kehl und dem elsässischen Straßburg hat trotz der anhaltenden Krawalle in Frankreich ihren zwischenzeitlich eingestellten Betrieb wieder aufgenommen. „Der Trambetrieb im gesamten Netz der Straßburger Verkehrsbetriebe und damit auch in Kehl läuft seit Sonntagmorgen wieder normal“, teilte die Stadt Kehl mit.

Straßenbahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt

Aufgrund der Ausschreitungen in Straßburg war er am Freitagabend und am Samstagnachmittag auf Anordnung der französischen Polizei deutlich früher als üblich beendet worden.