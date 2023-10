Letzte Ortung in Kehl: Polizei sucht nach 61-jähriger Frau aus Hessen

Seit vergangenem Samstag wird Bärbel Hanika aus Idstein vermisst. Nun wendet sich die hessische Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung in Mittelbaden.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden ist auf der Suche nach Bärbel Hanika aus dem südhessischen Idstein (Nähe Wiesbaden). Wie die Polizei mitteilte, wird die 61-Jährige seit vergangenem Samstag vermisst.

Gesundheitszustand: Vermisste könnte in Gefahr sein

Ihr Handy wurde zuletzt am Montag im Bereich von Kehl an der Grenze zu Frankreich geortet. Die Polizei geht davon aus, dass sich die 61-Jährige in Frankreich aufhalten könnte.

Aufgrund ihres Gesundheitszustandes sei es möglich, dass sich Bärbel Hanika in Gefahr befindet.

Die Gesuchte ist etwa 175 Zentimeter groß, 90 Kilogramm schwer und hat helle, kurze Haare. Womöglich ist sie mit einem weißen Nissan Micra mit Rüdesheimer Kennzeichen (RÜD) unterwegs.