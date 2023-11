Im Goethe-Parkhaus in Pforzheim sind im Februar drei Autos in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Zweimal hat es im Goethe-Parkhaus in der Pforzheimer Badstraße in diesem Jahr gebrannt. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft Fotos und Beschreibungen von zwei Tatverdächtigen veröffentlicht.

Die beiden Unbekannten werden verdächtigt, das Parkhaus am 13. Februar betreten und in der sechsten Ebene drei nebeneinander geparkte Autos angezündet zu haben. Der Sachschaden belief sich auf rund 100.000 Euro.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

„Polizeiarbeit erfordert immer wieder nicht nur akribische Ermittlungsarbeit, sondern auch einen langen Atem“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. So auch im Fall der Brandstiftung im Parkhaus in der Badstraße. Hier sei es nun gelungen, an Fotos von zwei Tatverdächtigen zu kommen.

Der Erste wird als Person mit auffälligen, kurzen, zurückgekämmten Haaren beschrieben. Bekleidet war er laut Mitteilung mit einer schwarzglänzenden, ärmellosen Daunenweste und darunter einem weißen Pullover.

Der zweite mutmaßliche Täter habe lockige Haare, einen Oberlippenbart und war unter anderem mit einer weißen Winterjacke sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Ob es einen Zusammenhang mit dem zweiten Brand am 5. August gibt, ist nicht bekannt. „Das kann ich momentan nicht sagen“, erklärte Polizeisprecher Benjamin Koch auf Nachfrage. Damals fing ein Autowrack, das immer noch im Parkhaus der Miteinanderleben Service gGmbH stand, erneut Feuer.

Nach Auskunft des Parkhausbetreibers handelte es sich bei den im Februar ausgebrannten Fahrzeugen um Gebrauchtwagen eines Händlers. Zwar sei das Parkdeck auch für den normalen Pkw-Verkehr frei zugänglich, werde in der Regel aber nur von diesem Händler genutzt, sagte Britta Bischoff-Krappel, die bei Miteinanderleben für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, damals. Bei dem Feuer seien erhebliche Schäden an der Decke, bei der Beleuchtung und bei der Elektronik entstanden.